Atp Sofia, Sinner difende il titolo: tabellone, calendario, date, orari, tv

I tennisti azzurri puntano a essere protagonisti all'Atp 250 di Sofia. Saranno 4 i nostri giocatori che parteciperanno al torneo che si svogerà fino a domenica 2 ottobre. Non può mancare Jannik Sinner, numero 1 del seeding e vincitore delle ultime 2 edizioni.

Ci saranno anche Lorenzo Sonego, reduce dalla vittoria a Metz, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Tra gli avversari più quotati ci sono Pablo Carreno Busta, Grigor Dimitrov, che gioca in casa, Jack Draper e Tim Van Rijthoven e Nikoloz Basilashvili.

Atp 250 Sofia: dove vederlo in tv

L’Atp 250 di Sofia 2022 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 digitale terrestre), in streaming sul sito dell’emittente o via app su Supertennix (su abbonamento o gratis se tesserati FIT).