Atp Stoccarda 2024: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia la stagione sull'erba con prestigiosi appuntamenti che precedono il torneo di Wimbledon 2024. Questa settimana all'Atp 250 di Stoccarda saranno tre gli italiani a caccia di gloria: Matteo Berrettini, che torna dopo 2 mesi di stop, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Atp Stoccarda 2024: il tabellone

Berrettini scenderà in campo domani, martedì 11 giugno, contro il russo Roman Safiullin, Musetti se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Cobolli affronterà il tedesco Struff.

A guidare il seeding è il finalista del Roland Garros, il tedesco Alexander Zvere. Presenti anche Shelton, Tiafoe, Bublik e Murray.

Atp Stoccarda 2024: il programma

Lunedì 10 giugno: primo turno a partire dalle 11:00

Martedì 11 giugno: primo turno a partire dalle 11:00

Mercoledì 12 giugno: secondo turno a partire dalle 11:00

Giovedì 13 giugno: secondo turno a partire dalle 11:00

Venerdì 14 giugno: quarti di finale a partire dalle ore 11:00

Sabato 15 giugno: semifinali a partire dalle ore 12:00

Domenica 16 giugno: finale ore 13:00

Atp 250 Stoccarda: dove vederlo in diretta

L'Atp 250 di Stoccarda 2024, da lunedì 10 a domenica 16 giugno, sarà trasmesso in diretta dai canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e NOW.