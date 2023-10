Atp Stoccolma 2023: tabellone, calendario, date, orari

Da lunedì 16 a domenica 22 si gioca l'Atp 250 di Stoccolma. Sul cemento indoor a sfidarsi per un montepremi totale di 640.660 €, di cui 102.460 al vincitore che guadagnerà anche 250 punti Atp, ci sono alcuni dei protagonisti di questa stagione. Il danese Holger Rune guida il seeding da campione in carica, presenti avidovich Fokina, Griekspoor, Wawrinka, Monfils, Bautista Agut e Mannarino.

Lorenzo Sonego, che al primo turno oggi, lunedì 16 ottobre, sfida il serbo Lajovic, alle ore 13 (diretta su Supertennis e su Sky Sport), è l'unico azzurro iscritto dopo il forfait di Matteo Berrettini, arrivato nei giorni scorsi. Il romano, precipitato al numero 64 della classifica Atp, non ha ancora recuperato dall'infortunio e non ha comunicato una seconda data di rientro.

Atp Stoccolma, il calendario e dove vederlo in tv

L'Atp Stoccolma 2023 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky (streaming SkyGO e NOW). Qui trovate gli orari in diretta:

lunedì 16 ottobre, primo turno: in diretta alle ore 15.00, replica all’01.00

martedì 17 ottobre, primo turno: in diretta alle ore 15.00, replica all’01.00

mercoledì 18 ottobre, secondo turno: in diretta alle ore 15.00, replica all’01.00

giovedì 19 ottobre, secondo turno: in diretta alle ore 15.00, replica all’01.00

venerdì 20 ottobre, quarti di finale: in diretta alle ore 12.00, 14.00, 16.00 e 18.30

sabato 21 ottobre, semifinali: in diretta alle ore 14.00; differita alle 23.00

domenica 22 ottobre, finale: in diretta alle ore 15.00

Sky Sport