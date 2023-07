Atp Umago 2023, oggi semifinale Arnaldi-Popyrin: dove vederla in diretta tv

Appuntamenti da non perdere al torneo di Umago 2023. Oggi, sabato 29 luglio, nella giornata in cui Bolelli e Vavassori si giocheranno il titolo di doppio, nei singolari sono in semifinale due italiani.

Matteo Arnaldi, dopo un'ottima settimana in cui ha battuto l’olandese De Jong al primo turno, ha vinto il derby con Cobolli agli ottavi e sconfitto ai quarti in rimonta il numero 1 del seeding, Lehecka, si gioca la prima semifinale in carriera nel circuito maggiore.

Sfiderà Alexei Popyrin, in quella che si annuncia una partita combattuta. Poi, alle 21.00, ci sarà la seconda semifinale, tra Stan Wawrinka e Lorenzo Sonego.

Atp Umago 2023, Arnaldi-Popyrin: orari tv e diretta

La semifinale del torneo di Umago 2023, tra Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin, si gioca oggi, sabato 29 luglio, alle ore 18.30.

Sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, in diretta gratuita sul sito dell'emittente e se abbonati sull'app SuperTennix (gratis per tesserati FITP). I possessori di abbonamento potranno seguire l'incontro su Sky Sport (Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW.