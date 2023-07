Atp Umago 2023, oggi semifinale Sonego-Wawrinka: dove vederla in tv

Appuntamenti da non perdere al torneo di Umago 2023. Oggi, sabato 29 luglio, nella giornata in cui Bolelli e Vavassori si giocheranno il titolo di doppio, nei singolari sono in semifinale due italiani. Nella prima, in programma alle 18.30, Matteo Arnaldi sfida Alexei Popyrin.

Nella seconda Lorenzo Sonego, numero 2 del seeding, affronta Stan Wawrinka.

Atp Umago 2023, Arnaldi-Popyrin: orari tv e diretta

La semifinale del torneo di Umago 2023, tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, si gioca oggi, sabato 29 luglio, alle 21.00.

Sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, in diretta gratuita sul sito dell'emittente e se abbonati sull'app SuperTennix (gratis per tesserati FITP). I possessori di abbonamento potranno seguire l'incontro su Sky Sport (Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW.