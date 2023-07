Atp Umago 2023, oggi derby Sonego-Cecchinato: dove vederlo in diretta tv

Match da non perdere per gli appassionati di tennis. Nella serata di oggi, giovedì 27 luglio, nel torneo Atp Umago 2023, in Croazia, sulla terra rossa, è in programma il derby italiano che vedrà scendere in campo Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

Sonego, 28 anni, torinese, è il numero 43 del ranking Atp e la seconda forza del seeding ed accede direttamente al secondo turno. Affronterà il palermitano, numero 96 del ranking Atp, che nel turno precedente ha avuto la meglio su un avversario insidioso come il russo Alexander Schevchenko, 22 anni, numero 93 al mondo, concretizzando una bella rimonta, dopo il primo set perso, riuscendo a vincere il secondo al tie-break e chiudendo il terzo in controllo.

Tra i due c'è un unico precedente, a livello Challenger, a Perugia, nel 2016. Nell'occasione a prevalere, in rimonta, fu Ceccchinato, specialista della terra rossa, che nella sua carriera vanta nel 2018 la semifinale al Roland Garros e che nello stesso anno a Umago riuscì a vincere il suo secondo titolo Atp, su tre in bacheca, su 5 finali disputate in carriera.

Atp Umago 2023, Sonego-Cecchinato: orari tv e diretta

L'incontro degli ottavi di finale tra Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato è il terzo del programma di oggi, giovedì 27 luglio, sul Centrale del torneo Atp Umago 2023 e si disputerà non prima delle ore 21.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, in diretta gratuita sul sito dell'emittente e se abbonati sull'app SuperTennix (gratis per tesserati FITP). I possessori di abbonamento potranno seguire l'incontro su Sky Sport (Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW.