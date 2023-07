Atp Umago 2023, oggi Sonego-Munar: dove vederla in diretta tv

Nuova sfida per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Umago 2023. Il torinese, che ieri negli ottavi ha battuto il palermitano Marco Cecchinato, oggi, venerdì 28 luglio, nei quarti di finale sfiderà Jaume Munar.

Sonego, numero 2 del seeding e numero 43 del ranking Atp, non ha mai affrontato il rivale in carriera. Per conquistare l'accesso in semifinale non dovrà sottovalutarlo, considerando anche che Munar, numero 104 al mondo, questa settimana ha avuto la meglio su Vinolas e Marozsan.

Atp Umago 2023, Sonego-Munar: orari tv e diretta

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp 250 di Umago tra Sonego e Munar è il terzo match sul Grandstand e non inizierà prima delle 19.30.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, in diretta gratuita sul sito dell'emittente e se abbonati sull'app SuperTennix (gratis per tesserati FITP). I possessori di abbonamento potranno seguire l'incontro su Sky Sport (Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW.