Atp Umago 2023, Sonego, Arnaldi, Cecchinato: tabellone, calendario, date, orari, tv

Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Sono 3 gli italiani nel tabellone principali del torneo Atp 250 di Umago 2023, in programma da lunedì 24 a domenica 30 luglio. Non ci sarà Jannik Sinner che un anno fa, spinto anche dal tifo, riuscì a battere in finale Carlos Alcaraz, l'attuale numero 1 al mondo e vincitore di Wmbledon 2023.

L'altoatesino, reduce dall'ottima semifinale a Wimbledon, dove si è arreso a Djokovic, ha deciso di concentrarsi sulla preparazione per il finale di stagione, che ha come primo evento di rilievo gli US Open, dal 28 agosto a domenica 10 settembre. Li preparerà partecipando ad alcuni tornei sul suolo statunitense che annuncerà al più presto.

Sonego, che si presenta da numero 2 del seeding, secondo favorito per la vittoria dopo il ceco Jiri Lehecka, beneficerà di un bye al primo turno. Sarà per la prima volta testa di serie in un torneo del circuito maggiore anche il sanremese Matteo Arnaldi, mentre Marco Cecchinato se la dovrà vedere subito contro un osso duro, il tennista russo Alexander Shevchenko. In caso di passaggio de turno potrebbe dover sfidare Sonego in un derby azzurro.

Il prestigioso Atp di Umago ha spesso sorriso all'Italia. Oltre al successo di Sinner nel 2022, quando furono tre i semifinalisti con Agamenone e Zeppieri, ci sono stati i trionfi di Fabio Fognini nel 2016, Marco Cecchinato nel 2018, le due finali del nostro attuale capitano di Coppa Davis Filippo Volandri (2003, 2004) e quelle di Potito Starace (2010), Paolo Lorenzi (2017).

Il torneo sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX e per gli abbonati sui canali dedicati di Sky e in streaming su Sky e su NOW.