Atp Umago, il ritorno di Sinner: tabellone, calendario, date, orari, tv

Occhi puntati sull'Atp 250 di Umago. In questo torneo sulla terra rossa, in Croazia, da oggi, lunedì 25 luglio, a domenica 31 luglio, tornerà in campo Jannik Sinner. Il campione altoatesino, che aveva accusato un fastidio alla caviglia a Wimbledon, nel bellissimo quarto di finale contro Djokovic, aveva preferito precauzionalmente non prendere parte al torneo di Amburgo, poi vinto da Lorenzo Musetti.

Questa settimana saranno entrambi presenti e nel tabellone principale c’è anche Fabio Fognini. Tra i big player presente anche Carlos Alcaraz che ad Amburgo si è dovuto arrendere a Musetti dopo un incontro memorabile.

ATP Umago: dove vederlo in tv e in streaming

L’ATP 250 di Umago 2022 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, su supertennis.tv, sull’app Supertennix (previo abbonamento, gratis per tesserati Fit) e per per gli abbonati sui canali dedicati di Sky e in streaming su Sky e su NOW.