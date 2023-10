Atp Vienna 2023: tabellone, calendario, date, orari, tv

12 top-20 iscritti, pronti a contendersi un montepremi di 2.559.790 euro di cui 450.650 al vincitore. Da lunedì 23 a domenica 24 ottobre si gioca l’Atp 500 di Vienna 2023 che vedrà protagonisti 3 azzurri.

Jannik Sinner, martedì 24 ottobre, sfiderà Ben Shelton (non prima delle ore 13.00) in una rivincita della recente sconfitta in 3 set che ha rimediato agli ottavi di finale di Shanghay. Il 21enne americano, reduce dal trionfo all'Atp di Tokyo, sarà un osso duro, andando a caccia di punti importanti per tentare la qualificazione alle Atp Finals a Torino.

Al primo turno Lorenzo Musetti, martedì 24 ottobre, non prima delle ore 13.00, sfiderà il georgiano Grigor Dimitrov, Matteo Arnaldi esordirà già lunedì 23 ottobre contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, non prima delle 15.20.

I più accreditati per la vittoria dell'Atp Vienna 2023 sono Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Presente con una wild card l'austriaco Dominic Thiem.

Atp Vienna: il programma e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Vienna sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supetennis e in streaming gratuito sul sito dell'emittente. Per gli abbonati diretta su Sky Sport, streaming su Now e Sky Go.

Supertennis

Lunedì 23 ottobre: diretta alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (primo turno)

Martedì 24 ottobre: diretta alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (primo turno)

Mercoledì 25 ottobre: diretta alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (secondo turno)

Giovedì 26 ottobre: diretta alle ore 17.30 e 19.30; differita all’01.00 (secondo turno)

Venerdì 27 ottobre: diretta alle ore 17.30 e 19.30; differita alle 00.00 (quarti di finale)

Sabato 28 ottobre: diretta alle ore 1400 e 15.30 (semifinali)

Domenica 29 ottobre: diretta alle ore 13.00 (finale)

Sky Sport

Lunedì 23 ottobre: diretta dalle 14.00 alle 21.30 (primo turno)

Martedì 24 ottobre: diretta dalle 14.00 alle 21.30 (primo turno)

Mercoledì 25 ottobre: diretta dalle 14.00 alle 21.30 (secondo turno)

Giovedì 26 ottobre: diretta dalle 14.00 alle 21.30 (secondo turno)

Venerdì 27 ottobre: diretta alle ore 14.00, 15.30, 17.00 e 18.30 (quarti di finale)

Sabato 28 ottobre: diretta alle ore 14.00 e 15.30 (semifinali)

Domenica 29 ottobre: diretta alle ore 13.00 (finale)

