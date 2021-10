Jannik Sinner vince e convince: avanti tutta per le Torino ATP Finals

Jannik Sinner supera autorevolmente il primo ostacolo. Il campione altoatesino, il nostro numero 2, rifila un secco 2 a 0 a Railly Opelka (6-4,6-2) nel primo turno di Vienna, in un'ora e tre minuti di gioco.

Dopo aver conquistato domenica scorsa, 24 ottobre, il suo quarto titolo ATP stagionale, a Anversa, impresa mai riuscita a nessun italiano, Sinner è lanciatissimo nella corsa alle ATP Race per qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

Il polacco Hurcacz, che aveva 110 punti di vantaggio nella corsa al torneo dei maestri, è stato battuto al primo turno dal redivivo Andy Murray.

Oggi Sinner ha affrontato un giocatore forte come l’americano che vanta un super servizio. Il campione altoatesino, però, non a caso è davanti nella classifica ATP rispetto al numero 27 del mondo. L’ha dimostrato disinnescando più servizi che ha potuto e finalizzando al meglio gli scambi da fondo campo.

Ora per centrare già al termine di settimana il sorpasso sull’amico-rivale Hurcacz, dovrà arrivare almeno in semifinale nel torneo viennese. L’altro rivale, Cameron Norrie, non dovrà però arrivare in finale.

Nel secondo turno affronterà l’austriaco Dennis Novak che ha superato al primo turno il nostro Gianluca Mager. Sulla carta il pronostico è totalmente dalla parte di Sinner.