Atp Vienna: tabellone, calendario, date, orari, tv

Inizia oggi, lunedì 24 ottobre, il torneo Atp 500 a Vienna. Sui campi in cemento indoor dellla capitale dell'Austria si sfideranno alcuni tra i nomi più interessanti del tennis mondiali. Il numero 1 del seeding è il russo Daniil Medvedev che apre una entry-list dove spiaccano i nomi di Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov e Dominic Thiem.

Il tennista austriaco, che nel 2020 aveva raggiunto la posizione numero 3 del ranking e vanta 17 titoli e la vittoria agli Us Open 2020, dopo un 2021 da dimenticare tra problemi psicologici e un infortunio al polso. Quest'anno sta risalendo la china e nelle ultime settimane sembra, piano piano, aver ritrovato un po' della brillantezza di un tempo. Giocando in casa sarà un osservato speciale.

L'attenzione degli italiani sarà tutti per i nostri 3 azzurri: Jannik Sinner, che torna in campo dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fermo nelle ultime settimane, Matteo Berrettini, che si augura di poter risolvere il problema alle vesciche dei piedi che l'ha condizionato a Napoli e Lorenzo Sonego, capace due anni fa di raggiungere la finale a Vienna. Il montepremi dell'Atp 500 di Vienna è di 439.305 euro, mentre il finalista incasserà 236.675 euro.

Ai semifinalisti andranno 125.970 euro, chi raggiungerà i quarti guadagnerà 64.360, mentre l'accesso al secondo turno vale 34.355. I tennisti che disputano il primo turno ricevono 18.325 euro.

Atp Vienna: il tabellone

Jannik Sinner, che torna in campo dopo l’infortunio che lo costrinse al ritiro in semifinale a Sofia contro Rune, esordirà domani, martedì 25 ottobre e sfiderà per la prima volta in carriera il cileno Garin, numero 89 della classifica Atp. In caso di passaggio del turno agli ottavi troverà il vincente della sfida tra la wild card locale Filip Misolic e l’argentino Francisco Cerundolo che ha recentemente sconfitto in Coppa Davis in Italia-Argentina. Sinner avrebbe poi, come avversario probabile nei quarti, il numero 1 del seeding, Daniil Medvedev. Un vero e proprio pezzo da 90 nel suo tentativo di conquistare punti preziosi per provare la qualificazione, al momento difficile, alle Atp Finals a Torino.

Anche Matteo Berrettini esordirà domani, martedì 25 ottobre e sfiderà il britannico Daniel Evans, numero 26 al mondo, che ha già superato sull'erba del Queen's nel 2021 e nel 2022. Il campione romano, in caso di qualificazione, dovrà affrontare il vincente tra Khachanov e un qualificato.

Nei quarti poi Berrettini affronterebbe uno dei suoi rivali diretti per la qualificazione alle Torino Atp Finals Taylor Fritz, ammesso che l'americano batta Shapovalov. Spingendoci fino alle semifinali si profilerebbe una possibile sfida a Hubert Hurkacz. Se la condizione fisica assisterà Berrettini quella di Vienna potrebbe rivelarsi l'ultima grande occasione per provare a rientrare davvero in gioco per le Atp Finals 2022.

Lorenzo Sonego esordirà domani, martedì 25 ottobre, contro il finlandese Ruusuvuori: tra i due non ci sono precedenti. In caso di vittoria il tennista torinese incontrerebbe il vincente della battaglia tra Tiafoe e Hurkacz.

Atp Vienna, il programma e dove vederlo in tv

L'Atp 500 di Vienna sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) Sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT). Per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming a pagamento su NOW e Sky Go.

Supertennis

Lunedì 24 ottobre: in diretta alle ore 14:00 e 17:30;

Martedì 25 ottobre: in diretta alle ore 14:00 e 17:30

Mercoledì 26 ottobre: in diretta alle ore 14:00 e 17:30

Giovedì 27 ottobre: in diretta alle ore 14:00 e 17:30

Venerdì 28 ottobre: in diretta alle ore 14:00 e 17:30

Sabato 29 ottobre: in diretta alle ore 14:00; differita alle ore 18:00

Domenica 30 ottobre in diretta alle ore 13:00

Sky Sport