Australian Open 2023, gli italiani in campo mercoledì 18 gennaio: programma e orari tv

Terza giornata all'Australian Open. Domani, mercoledì 18 gennaio, per il secondo turno del primo Slam della stagione nel torneo maschile scenderanno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'altoatesino sfida, da favorito, Tomas Martin Etcheverry. Decisamente più difficile il compito per il torinese che dovrà superare l'ostacolo Hubert Hurkacz.

Nel torneo femminile scenderanno in campo Lucia Bronzetti e a Lucrezia Stefanini che sfideranno rispettivamente le teutoniche Laura Siegemund e Tatjana Maria per conquistare l'accesso al secondo turno.

Australian Open 2023, mercoledì 18 gennaio: il programma