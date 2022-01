Australian Open 2022, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Inizia lunedì, 17 gennaio, il primo Slam della stagione, l’Australian Open. Sull’asfalto di Melbourne prenderà il via uno degli appuntamenti tennistici più attesi, il primo della stagione 2022.

I migliori tennisti del mondo dovranno affrontare le insidie di un torneo che si svolge dopo le vacanze di Natale e di Capodanno, quando la preparazione non è ancora ottimale e che ha dovranno fare i conti caldo australiano.

Australian Open 2022: il montepremi

Il primo Slam della stagione ha un prize money pari a 4 milioni 773mila euro: 2 milioni e 800 mila euro andranno ai vincitori che conquisteranno anche 2000 punti nelle rispettive classifiche.

I semifinalisti incasseranno 700.000 euro, mentre chi supererà i quarti e gli ottavi di porterà a casa rispettivamente più di 381 mila euro e più di 190.000.

Australian Open 2021: i favoriti

Saranno due i grandi assenti di questa edizione del torneo australiano. Uno è Nokak Djokovic a cui, dopo una lunga odissea, è stato cancellato il visto ed è stato costretto a lasciare l’Australia non essendo in regola con le regole anti-vaccinazione previste nel paese (qui trovate la decisione del giudice e le prime parole del tennista).

L’altro è Roger Federer che sta cercando di risolvere i suoi problemi alle ginocchia per cercare di rientrare nella seconda parte di stagione.

Rafa Nadal è invece tornato in campo con l'obiettivo di sorprendere. Al rientro dopo 5 mesi ha vinto l’Atp 250 di Melbourne conquistando il suo 89esimo titolo in carriera e vuole dare il massimo in questo grande appuntamento.

Per i bookie, vista l’assenza di Djokovic, il favorito è Daniil Medvedev, il numero 2 al mondo, che l’aveva sconfitto allo Us Open. Alexander Zverev, il vincitore delle Torino Atp Finals 2021 a Torino, ha buone chance di dire la sua per la vittoria. Non sono da sottovalutare Andrey Rublev, la stella nascente del circuito Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime.

L'Italia sogna l’impresa con Jannik Sinner e Matteo Berrettini nel torneo maschile e con Camila Giorgi nel torneo femminile. Sono 12 gli azzurri al via dell'Australian Open: oltre ai sopracitati ci sono anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Nicola Travaglia, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Jasmine Paolini e Salvatore Caruso che dopo l'esclusione di Djokovic è stato ripescato come lucky loser.

Australian open 2022: calendario, date, orari

lunedì 17 gennaio

primo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30);

martedì 18 gennaio

primo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

mercoledì 19 gennaio

secondo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

giovedì 20 gennaio

secondo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

venerdì 21 gennaio

terzo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

sabato 22 gennaio

terzo turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

domenica 23 gennaio

ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

lunedì 24 gennaio

ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

martedì 25 gennaio

quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00);

mercoledì 26 gennaio

quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30);

giovedì 27 gennaio

semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30);

venerdì 28 gennaio

semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30);

sabato 29 gennaio

finale singolare femminile (alle 09.30);

domenica 30 gennaio

finale singolare maschile (alle 09.30).

Australian Open 2022: dove vederli in diretta tv

Gli Australian Open inizieranno lunedì 17 gennaio e termineranno domenica 30 gennaio. Il primo dei quattro tornei del grande Slam sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 che sono visibili su Sky e su Dazn.

Il torneo australiano sarà inoltre trasmesso in streaming su Discovery+, Sky Go, Dazn, TimVision, NowTv ed Eurosport Player.