Australian Open 2023, gli italiani in campo martedì 17 gennaio: programma e orari tv

Seconda giornata degli Australian Open 2023. Martedì 17 gennaio a scendere in campo, per completare i match del primo turno, saranno Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il tennista romano sfiderà Andy Murray alla Rod Laver Arena, il tennista ligure sfida l'australiano Thanasi Kokkinakis. Nel torneo femminile è arrivato il momento della prima partita per Paolini, Giorgi, Stefanini, Trevisan e Bronzetti.

Australian Open 2023, martedì 17 gennaio: il programma