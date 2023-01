Australian Open 2023, come seguirli in tv: tabellone, calendario, date, orari

Primo appuntamento clou della stagione tennistica 2023. Gli Australian Open, il primo Slam dell’anno, inizieranno lunedì 16 gennaio: la finale femminile si giocherà sabato 28 gennaio, quella maschile domenica 29 gennaio. Un anno fa a trionfare in campo femminile fu Rafa Nadal, mentre in campo femminile si impose Ashleigh Barty. Saranno due settimane di grandi battaglie per incoronare il nuovo re e la nuova regina di questo prestigioso torneo.

Australian Open 2023: il montepremi

Anche quest'anno gli Australian Open 2023 metteranno in palio un montepremi ancora più ricco. Il prize money, infatti, è cresciuto del 3,4% rispetto al 2022. Al vincitore e alla vincitrice andranno 1.924.500 mila euro, ai finalisti 1.053.380 euro, la semifinale vale 599.600 euro, i quarti 359.930 euro, gli ottavi 219.270 euro. La qualificazione al primo turno ha il valore di 68.880 euro.

Australian Open 2023: i favoriti

Tra i nomi favoriti per la vittoria finale non può mancare quello di Novak Djokovic. Il campione serbo, che torna in Australia dopo l'espulsione dal Paese dello scorso anno per la mancata vaccinazione, ha il record di 9 successi. Tra più accreditati per il successo finale, nel torneo maschile, ci sono anche Medvedev, il secondo favorito per i bookie, Nadal, Kyrgios, Tsitipas e Auger-Aliassime. Mancherà per infortunio il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Nel tabellone principale ci sono 5 azzurri: Berrettini, Sinner, Musetti, Sonego e Fognini.

Tra le donne favorite la Swiatek, davanti a Sabalenka, Jabeur, Pegula e Gauff. Anche nel tabellone femminile saranno 5 le atlete azzurre: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Altri tennisti e tenniste potranno aggiungersi dalle qualificazioni che si svolgeranno dal 9 al 16 gennaio.

Australian Open 2023: calendario, date, orari

Prima settimana

lunedì 16 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

martedì 17 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

mercoledì 18 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

giovedì 19 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

venerdì 20 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

sabato 21 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

domenica 22 gennaio: Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

Seconda settimana

lunedì 23 gennaio: ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 e 2 ed Eurosport Player

martedì 24 gennaio: quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) Eurosport 1 ed Eurosport Player

mercoledì 25 gennaio: quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) Eurosport 1 ed Eurosport Player

giovedì 26 gennaio: semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) Eurosport 1 ed Eurosport Player

venerdì 27 gennaio: semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) Eurosport 1 ed Eurosport Player

sabato 28 gennaio: finale singolare femminile (alle 09.30) Eurosport 1 ed Eurosport Player

domenica 29 gennaio: finale singolare maschile (alle 09.30) Eurosport 1 ed Eurosport Player

Australian Open 2023: dove vederlo in diretta tv e in streaming

L'Australian Open 2023 è trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. I canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go.