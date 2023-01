Australian Open 2023 Finale Djokovic-Tsitsipas: dove vederla in tv e in streaming

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del tennis. Domenica 29 gennaio è in programma la finale dell'Australian Open 2023. Si sfideranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il serbo parte con i favori del pronostico, ma il campione ateniese, che ha battuto al quinto set Jannik Sinner agli ottavi spegnendo le speranze di rimonta dell'altoatesino, darà il massimo. La posta in palio è altissima. Oltre al ricco montepremi, c'è si gioca per essere il numero 1 al mondo. Chi vince, infatti, supererà lo spagnolo Carlos Alcaraz costretto a rinunciare al primo Slam della stagione per un infortunio alla gamba destra.

Australian Open 2023, Finale Djokovic-Tsitsipas: gli orari in tv

La finale degli Australian Open 2023 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas inizierà domenica 29 gennaio alle 9.30 ora italiana alla Rod Laver Arena di Melbourne. L'Australian Open 2023 è trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. I canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go.