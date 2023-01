Clamoroso all'Australian Open, Nadal già eliminato al secondo turno: la sconfitta del campione in carica

L'avventura di Rafa Nadal all'Australian Open 2023 è già finita. Un anno fa il campione maiorchino, battendo Medvedev in finale, aveva conquistato una delle vittorie più belle della sua carriera. Quel successo era stato un simbolo di resilienza, visto che arrivava dopo un periodo in cui il campione aveva dovuto fare i conti con un lungo stop per riprendersi dal problema al piede sinistro che lo aveva costretto a saltare quasi metà stagione.

Oggi, mercoedì 18 gennaio, Nadal, testa di serie numero 1 dell'Happy Slam, si è arreso in 3 set a Mackenzie McDonald, americano numero 63 al mondo con il punteggio di 6-4 6-4 7-5. La forma fisica di Nadal era tutto fuorchè quella delle migliori occasioni, come evidenzia anche il fatto che, quando era sotto per 6-4 5-3 sia stato anche costretto a uscire dal campo per un problema all’anca sinistra, accusato dopo uno scatto.

Il lottatore Nadal, però, pur sofferente nel fisico e con poche chanche di vittoria, ha tenuto viva la partita finchè ha potuto. Un segnale che, anche se questa sconfitta lo farà uscire dalla top-5, non ha nessuna intenzione di lasciare il tennis e continuerà a impegnarsi per presentarsi al 100% ai prossimi appuntamenti.