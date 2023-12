Australian Open 2024, dove vederlo: date, calendario, orari, tv

Il grande tennis è pronto ad offre il suo spettacolo. Da domenica 14 a domenica 28 gennaio si giocheranno gli Australian Open, il primo Slam della stagione. Novak Djokovic, campione in carica e vincitore a Melbourne di 10 edizioni, si presenta da favorito.

Uno dei maggiori rivali del campione serbo sarà nuovamente Jannik Sinner. L'azzurro, a novembre, aveva vinto la prima sfida nei gironi delle Atp Finals a Torino, poi aveva perso contro Djoko in finale il titolo di 'Maestro'.

A Malaga, però, Jannik ha avuto la meglio su Novak, trascinando con la sua vittoria in singolare e in doppio con Sonego, l'Italia al successo della Coppa Davis, riconquistata dagli azzurri dopo 47 anni.

Australian Open 2024: i favoriti

Jannik Sinner, 2001 di San Candido, numero 4 al mondo, nel 2024 ha tutte le carte in regola per centrare la vittoria in uno Slam ed è quindi tra i nomi più accreditati per un trionfo alla Rod Laver Arena.

Gli altri principali indiziati sono Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, mentre c'è grande curiosità per il ritorno nel circuito di Rafa Nadal, fermo per infortunio da un anno. Ci saranno almeno altri nove tennisti italiani. Nel tabellone maschile, oltre a Sinner, vedremo Musetti, Arnaldi, Sonego e Berrettini, mentre in quello femminile l'Italia sarà rappresentata da Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti.

Australian Open 2024: il prize money

I tennisti si contenderanno un prize money da record, di 86,5 milioni di dollari australiani, +13% rispetto al 2023. La vincitrice e il vincitore incasseranno un assegno da 3,15 milioni di dollari australiani.

Vincitore: 3.150.000 $ (1.945.700 €)

Finalista: 1.725.000 $ ( 1.065.500 €)

Semifinale: 990,000 $ ( 611.500 €)

Quarti: 600,000 $ (370.600 €)

Ottavi: 375,000 $ (231.600 €)

3°Turno: 255,000 $ (157.500 €)

2°Turno: 180,000 $(111.200 €)

1°Turno: 120,000 $(74.120 €)

Australian Open 2024: calendario date e orari