Australian Open 2023, entry list: già 5 italiani nel tabellone principale

Oggi, martedì 6 dicembre, le entry list degli Australian Open 2023 sono state finalmente annunciate. Nel primo Slam dell'anno, che si giocherà a Melbourne dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park, il numero 1 del seeding sarà Carlos Alcaraz. Ci sarà anche Novak Djokovic, che tornerà in Australia dopo che non potè partecipare un anno fa perchè non vaccinato. Tra i top-100 mancherà soltanto Gael Monfils.

L'Italia sarà rappresentata da 5 azzurri annik Sinner (n.15), Matteo Berrettini (n.16) e Lorenzo Musetti (n.23), che saranno teste di serie e da Lorenzo Sonego (n.45) e Fabio Fognini (n.55).

In campo femminile il tabellone è guidato da Iga Swiatek. Cinque le azzurre nel tabellone principale: Martina Trevisan (n.27), Lucia Bronzetti (n.58), Jasmine Paolini (n.63), Elisabetta Cocciaretto (n.66) e Camila Giorgi (n.68).

Ai 10 azzurri che saranno sicuri protagonisti in Australia potrebbero aggiungersene altri dalle qualificazioni. Marco Cecchinato, n.104 del mondo e Sara Errani, n. 108 del mondo faranno di tutto per conquistare l'accesso a questa importante manifestazione.