Australian Open 2023, Giorgi-Bencic: dove vederla in tv e in streaming

Terzo turno agli Australian Open 2023 per Camila Giorgi. La tennista di Macerata, reduce da una bella prestazione nel turno precedente contro Anna Karolina Schmiedlova, affronta la svizzera Belinda Bencic, la testa di serie numero 12 del torneo. I precedenti sono a favore dell'elvetica per 3-2. In palio c'è un posto negli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Aryna Sabalenka (n.5 del seeding) e la belga Elise Mertens (n.26 del seeding).

Giorgi-Bencic, Australian Open 2023: dove vederla in tv

L'incontro tra Camila Giorgi e Belinda Bencic è il secondo nel programma della Rod Laver Arena e seguirò quello tra Gracheva e Pliskova che inizierà all'1.ora italiana. Non inizierà prima delle ore 2.30.

L'Australian Open 2023 è trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. I canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go.