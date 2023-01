Australian Open 2023, gli italiani in campo lunedì 16 gennaio: programma e orari tv

L'Australian Open 2023 inizia lunedì 16 gennaio. Quattro gli azzurri, sui 12 presenti nel tabellone principale, a scendere in campo. Esordiranno Sinnero, Musetti, Sonego e Cocciaretto. Qui trovate il programma dei match della prima giornata degli Australian Open e gli orari in cui sono impegnati i giocatori italiani.

Australian Open, lunedì 16 gennaio: il programma

Jannik Sinner aprirà il programma della John Cain Arena, all'una della notte ora italiana, contro il britannico Kyle Edmund, semifinalista nel 2018 a Melbourne. Musetti, che potrebbe trovare Sinner al terzo turno, sfiderà non prima delle 6 del mattino il sudafricano Lloyd Harris. Atteso al debutto anche Lorenzo Sonego contro il portoghese Nuno Borges, numero 112 del mondo, alla prima partecipazione nel main draw dell'Australian Open. Il tennista torinese scenderà in campo non prima delle 4.15.

Elisabetta Cocciaretto, che entrerà per la prima volta nella Top 50 del ranking WTA grazie alla finale a Hobart, farà il suo esordio non prima delle sei ora italiana contro la campionessa in carica di Wimbledon Elena Rybakina.

Nella prima giornata esordirà anche il campione in carica, Rafa Nadal atteso a un match insidioso contro Draper, numero 40 del mondo e semifinalista questa settimana ad Adelaide.

Australian Open, lunedì 16 gennaio: gli italiani in campo