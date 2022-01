Australian Open, Jannik Sinner vince e conquista i quarti: insieme a Berrettini l’Italia sogna l’impresa

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha battuto in tre set (7-6, 6-3, 6-4) il padrone di casa Alex De Minaur e ha conquistato l’accesso ai quarti dell’Australian Open.

L’Italia, complice la vittoria di ieri di Berrettini su Carreno Busta, ora può vantare due tennisti tra gli otto migliori che si giocheranno la vittoria nel primo Slam della stagione.

Un risultato strepitoso che ci fa capire quanto sia cresciuto il nostro tennis. Era dal 1973, da quella storica edizione del Roland Garros, che non c’erano due italiani ai quarti di uno Slam. Allora a compiere l’impresa erano stati due mostri sacri del nostro tennis, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Australian Open: Sinner batte De Minaur e vola ai quarti

La sfida contro il 22enne di Sydney ha messo nuovamente in mostra le doti di Sinner, che ha giocato ancora una volta in modo molto intelligente, riuscendo a resistere nei momenti complicati e prendere il volo nei momenti favorevoli.

Nel primo set, ad esempio, Sinner è riuscito a imporsi al tie-break per 7-3 dopo essere riuscito a restare nel set grazie al servizio. Nel secondo e nel terzo gioco è sempre riuscito a rimanere lucido, dimostrandosi più forte anche del pubblico a favore dell’australiano De Minaur e del grande caldo.

Nel secondo set Sinner è stato bravo ad annullare due palle break al rivale e ad andare a vincere per 6-3. Gli ha mandato il messaggio di avere il match in pungno e così ha chiuso autorevolmente l’incontro nel terzo gioco con un netto 6-4.

Ora c'è grande attesa per i quarti di finale dell’Australian Open con 2 italiani in corsa per la qualificazione alle semifinali. Jannik Sinner incontrerà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz che si stanno sfidando nel turno serale.

Matteo Berrettini, invece, domani alle ore 10.15 alla Rod Laver Arena, affronterà Gael Monfils nel match che vale la semifinale. Sinner e Berrettini ai quarti dell’Australian Open fanno sognare l’Italia.