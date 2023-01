Australian Open 2023, Sinner-Fucsovic: dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner è pronto per scendere in campo nel match del terzo turno dell'Australian Open. Il campione altoatesino, reduce da due prestazioni convincenti contro il britannico Kyle Edmund e l'argentino Tomas Martin Etcheverry, dovrà superare l’ungherese Marton Fucsovics con cui non ha mai vinto negli Slam. I due precedenti, infatti, in Australia nel 2020 (6-4 6-4 6-3) e a Wimbledon nel 2021 (5-7 6-3 7-5 6-3), sono a favore del magiaro, reduce da una bella vittoria contro il sudafricano Lloyd Harris, nel turno precedente.

Sinner- Fucsovic: dove vederla in diretta tv

Jannik Sinner e Marton Fucsovics si sfideranno venerdì 20 gennaio alla Margaret Court Arena. L'incontro è in programma all'1.00 ora italiana.

L'Australian Open 2023 è trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. I canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go.