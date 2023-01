Australian Open 2023, Sinner-Tsitsipas: dove vederla in tv e in streaming

Match da non perdere all'Australian Open 2023. Jannik Sinner, domenica 22 gennaio, sfiderà Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale dell'Happy Slam. In palio un posto nei quarti.

L'altoatesino, unico italiano ancora presente nel primo Slam dell'anno, parte sfavorito, avendo battuto l'ateniese soltanto in un'occasione, a Roma, sulla terra rossa, nel 2020. Proprio Tsitsipas un anno fa a Melbourne eliminò Sinner ai quarti di finale. Sarà un test importante per valutare la crescita del tennista di San Candido, reduce da una bella vittoria al turno precedente contro Marton Fucsovics, in rimonta da 0-2 a 3-2.

Australian Open, Sinner-Tsitsipas: gli orari in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domenica 22 gennaio alla Rod Laver Arena, non prima delle 9.00 del mattino ora italiana. L'Australian Open 2023 è trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. I canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati Sky ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go.