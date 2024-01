Zverev manda ko Alcaraz agli Australian Open: Sascha in semifinale con Medvedev

Alexander Zverev è in semifinale agli Australian Open. Oggi, mercoledì 24 gennaio, il tedesco, numero 6 Atp, ha battuto Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, in 4 set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-7, 6-4. Sono servite più di 3 ore di gioco alla Rod Laver Arena di Melbourne per decretare che sarà Sasha, venerdì 26 gennaio, a sfidare Daniil Medvedev in semifinale. Il tennista russo ieri si era imposto nel suo quarto contro il polacco Hurkacz dopo un combattutissimo match risolto al quinto set.

Zverev, per raggiungere la sua settima semifinale Slam in carriera, ha eliminato il quotato Alcaraz dominando il gioco in 3 set su 4. Il dominio è stato totale nei primi due set, poi Alcaraz è riuscito a imporsi in rimonta nel terzo set, vincendo nettamente il tie-break, dopo aver ritrovato i suoi colpi.

Il quarto set è tiratissimo con l'equilibrio che si rompe dopo otto gioco, sul 4-4, quando un errore di Carlos di rovescio regala a Zverev la palla del match. Un regalo che il tedesco non sciupa e che gli vale la semifinale.

Zverev-Medvedev, Sinner-Djokovic. Sono gli ultimi giorni all'Australian Open, ma lo spettacolo con il tennis è davvero assicurato.