Ashleigh Barty, il clamoroso addio: la numero 1 del tennis si ritira a 25 anni

Un messaggio commovente per annunciare di aver preso una decisione tanto sofferta, quanto convinta. Ashleigh Barty, la numero 1 della classifica Wta, la regina del tennis femminile, a soli 25 anni si ritira. Lo ha annunciato con un video che ha pubblicato sui suoi canali social dove, parlando con l’allenatrice di tennis e ex giocatrice Casey Dellacqua, spiega i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione.

La emoción de Barty al anunciar que se retira del tenis. Se va sabiendo que cumplió todo lo que un día soñó. pic.twitter.com/ML3W7ELFwH — Set Tenis (@settenisok) March 23, 2022

Barty, visibilmente emozionata, nel suo messaggio di addio ha detto di non aver più nulla da dimostrare nel circuito. Ashleigh Barty, dotata di un talento eccezionale che le aveva permesso di vincere il torneo Wimbledon Juniores a soli 15 anni, ha mantenuto il primo posto del ranking WTA per 3 anni di fila (2019-2020-2021), impresa riuscita soltanto a campionesse del calibro di Serena Williams, Steffi Graf e Martina Navratilova. È stata la terza australiana ad aver conquistato la vetta del ranking mondiale dopo Margaret Court ed Evonne Goolagong.

Nella sua bacheca ci sono 15 titoli ATP (27 in totale considerando le vittorie in doppio) e vanta tre Slam (il Roland Garros nel 2019, Wimbledon nel 2021 e l'Australian Open nel 2022). Nel 2019 ha conquistato anche la vittoria nelle WTA Finals a Singapore.

Proprio il recente successo nell’Happy Slam, che per lei è il torneo di casa, insieme al trionfo a Wimbledon dello scorso anno, sono stati, come da lei dichiarato, decisivi nel farle decidere un ritiro così precoce.

"La mia felicità non dipendeva più dai risultati. Sono sfinita, non ho più niente da dare e questo per me è il mio più grande successo, aver dato tutto quello che ho dentro di me al tennis. La gente non lo capirà, ma ho altri sogni che non includono l'essere lontano dalla mia famiglia, che è dove voglio essere".

Già in passato, nel 2014, Barty si era ritirata dal circuito, prendendosi una pausa a tempo indeterminato che poi durò due anni, nei quali provò a diventare una giocatrice di cricket.

Questa volta, però, viste le motivazioni, l’addio, salvo altrettanto clamorosi ripensamenti, è definitivo. Per la campionessa australiana, nata a Ipswich, nel Queensland, è arrivato il momento di godersi la sua famiglia, a cui è molto legata. Barty, fidanzata con il giocatore di golf Garry Kissick, ha due sorelle Sara e Ali. Adora viaggiare e andare alla scoperta di posti nuovi pieni di magia. Tra i suoi hobby, oltre a leggere e a pescare, ci sarà sempre il suo amato tennis.