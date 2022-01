Australian Open Berrettini-Alcaraz, dove seguire in tv il match che vale gli ottavi 

Un grande match andrà in scena a Melbourne. Quando in Italia saranno le 3.30 Matteo Berrettini troverà sulla sua strada Carlos Alcaraz, l’astro nascente del tennis mondiale.

Sarà una prova molto importante per entrambi. Il nostro numero 1 trova un ostacolo impegnativo nel primo slam dell’anno, in una prima parte di stagione in cui sta verificando sul campo il pieno recupero dopo l’infortunio avuto a novembre alle Torino Atp Finals.

Berrettini al primo turno si è imposto contro Brandon Nakashima, numero 68 ATP e al secondo ha battuto lo statunitense Stefan Kozlov, n.169 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.

Quella contro Alcaraz sarà la prima occasione di rivincita. Berrettini aveva perso nei quarti del tie-break del set decisivo nell'unico precedente al torneo indoor sul veloce di Vienna nello scorso novembre.

Nel terzo turno dello slam australiano saranno impegnati anche Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Il tennista torinese incontrerà domani il serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, che all'esordio aveva battuto Salvatore Caruso, entrato da numero 1 nel tabellone dopo essere stato ripescato per l'esclusione di Novak Djokovic.

Jannik Sinner, invece, dopo aver superato al secondo turno Steve Johnson, n.104 del ranking tornerà in campo sabato 22 gennaio per affrontare Taro Daniel che ha avuto la meglio su Andy Murray.

Australian Open, terzo turno: gli italiani

Venerdì 21 gennaio: ore 1.00 Sonego- Kecmanovic, ore 3.30 Berrettini-Alcaraz;

Sabato 22 gennaio: orario da definire Sinner-Taro Daniel.

L’Australian Open è trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 che sono visibili su Sky e su Dazn. Il torneo australiano è inoltre trasmesso in streaming su Discovery+, Sky Go, Dazn, TimVision, NowTv ed Eurosport Player.