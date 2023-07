Berrettini-Alcaraz, Wimbledon 2023: dove vederla in tv e in streaming

Matteo Berrettini contro Carlos Alcaraz. Il grande match degli ottavi, tra il campione romano e il numero 1 al mondo e numero 1 del seeding, è in programma lunedì 10 luglio e sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle ore 14.30 e non inizierà prima delle ore 17.00. Prima si giocheranno gli incontri tra Haddad Maia-Rybakina e Jabeur-Kvitova del torneo femminile.

Berrettini, che a Londra fu finalista 2 anni fa, dopo una stagione difficile, proprio nel Tempio del tennis è finalmente tornato ai suoi straordinari livelli e ora punta a compiere un'impresa, quella di eliminare dal tabellone il fuoriclasse spagnolo.

Le prestazioni contro Sonego, De Minaur e Zverev, hanno galvanizzato il nostro che aveva bisogno di risultati per ritrovare quella fiducia smarrita negli ultimi mesi per l'infortunio agli addominali che ne aveva condizionato il rendimento negli ultimi mesi.

Berrettini spera di sconfiggere Alcaraz come fece al terzo turno dell'Australian Open 2022, in quello che è uno dei match più belli della sua carriera.

Berrettini-Alcaraz, ottavo di finale di Wimbledon 2023, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.