Berrettini-Aliassime, oggi quarti Atp Gstaad 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Quarti di finale per Matteo Berrettini oggi, venerdì 19 luglio, all'Atp 250 di Gstaad 2024. Il romano nel torneo in Svizzera sulla terra rossa sfida per l'accesso in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime.

Berrettini, che è tornato in forma brillante a Wimbledon dove si è arreso contro Sinner soltanto al termine di un bellissimo derby, in questi giorni nei turni precedenti sul rosso di Gstaad ha dominato contro l'argentino Cachin e il colombiano Galan.

L'azzurro è anche in vantaggio nei precedenti sul canadese per 4-2 e potrebbe sfruttare l'occasione odierna per guadagnare posizioni dall'attuale 82esimo posto della classifica Atp.

Berrettini-Aliassime: Atp Gstaad 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro dei quarti di finale dell'Atp Gstaad 2024 tra Berrettini e Auger-Aliassime è il quarto nel programma di oggi, venerdì 19 luglio e si gioca alla Roy Emerson Arena non prima delle 17:30 al termine dell'altro quarto che ha come protagonista l'azzurro Fabio Fognini contro Stefanos Tsitsipas.

Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now e SkyGo.