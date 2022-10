Berrettini-Carballes Baena oggi, Atp Napoli 2022: dove vederla in diretta tv

Il più atteso e acclamato è stato sicuramente lui. Matteo Berrettini, numero 16 della classifica Atp, è l'uomo copertina dell'Atp 250 di Firenze e il pubblico partenopeo l'ha ripagato con tutto il suo affetto. Il campione romano, dopo aver chiesto una wild card, si è presentato all'Arena con l'obiettivo di recuperare punti nella sua difficile corsa alla qualificazione alle Atp Finals a Torino.

Il suo primo avversario oggi, giovedì 20 ottobre, sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 al mondo, da cui una settimana fa subì una brutta e inattesa sconfitta a Firenze, al primo turno, dopo aver subito la sua rimonta. I due si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale dove sfideranno il vincente nella sfida tra Taro Daniel e l’argentino Pedro Cachin.

Berrettini-Carballes Baena, Atp Napoli: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro di oggi, giovedì 20 ottobre, tra Berrettini e Carballes Baena, valido per gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Napoli, è il terzo nel programma che inizierà alle ore 10.30 sull'Arena e seguirà Fucsovics-Zhang e Fognini-Grenier. Non inizierà prima delle ore 12.20. Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).