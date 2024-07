Berrettini-Cachin, oggi Atp Gstaad 2024: dove vederla in diretta

Matteo Berrettini torna in campo oggi, martedì 16 luglio, all'ATP 250 di Gstaad, in Svizzera.

Il romano, reduce dal meraviglioso derby contro Sinner al secondo turno di Wimbledon 2024, sulla terra rossa affronta il numero 6 del seeding, l'argentino Pedro Cachin. Chi avrà la meglio sfiderà il vincente del match tra i francesi Quentin Halys e Richard Gasquet.

Atp Gstaad 2024, Berrettini-Cachin: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro Berrettini-Cachin, primo turno dell'Atp 250 di Gstaad 2024, è il secondo nel programma di oggi, martedì 16 luglio, alla Roy Emerson Arena che inizia alle ore 10:30.

Non inizierà prima delle 12:30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e Tennis TV.