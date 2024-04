Berrettini-Carballes Baena, finale Atp Marrakech 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta tv

Sarebbe bellissimo, per lui e per i suoi tantissimi tifosi, scrivere l'ultimo atto, mettere la ciliegina sulla torta, conquistando il titolo. Matteo Berrettini domenica 7 aprile scende in campo per la finale dell'Atp Marrakech 2024 e affronta lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Questa partita decisiva, sulla terra rossa della città marocchina, gli potrebbe dare un titolo importante, che sancirebbe ufficialmente quella che già si è visto in questa settimana, un giocatore che, dopo sei mesi di stop per infortunio, ha mostrato di essersi ritrovato, superando ostacoli come il karako Shevchenko, lo spagnolo Munar, il connazionale Sonego e avendo la meglio in semifinale sull'argentino Navone, rimontato dopo la sconfitta nel primo set.

Atp Marrakesh 2024, Berrettini-Carballes-Baena: l'orario e dove vederla in diretta tv

La finale dell'Atp 250 di Marrakesh tra Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena si gioca domenica 7 aprile alle ore 16 e sarà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Now e Sky Go.