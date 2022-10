Berrettini-Carballes Baena oggi, Atp Firenze 2022: orario e dove vederla in diretta tv

Inizia oggi, mercoledì 12 ottobre, l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp 250 di Firenze. Il campione romano sfiderà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, partendo nettamente favorito vista la differenza di classifica e l'unico precedente in cui si impose con un netto 6-1 6-2 all'Atp 250 di San Pietroburgo nel 2019.

Berrettini-Carballes Baena: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro di oggi, martedì 12 ottobre, tra Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena è il quarto match in programma al PalaWanny e si giocherà non prima delle 15.40. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis, in streaming su Supertennis e sull'app Supertennix (a pagamento, gratuita per i tesserati FIT).