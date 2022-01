Australian Open Berrettini-Carreno Busta, dove seguire in tv il match che vale i quarti

Matteo Berrettini è pronto per una nuova battaglia. Dopo aver avuto la meglio su Carlos Alcaraz vincendo al super tie-break nel match del terzo turno, negli ottavi se la dovrà vedere con un altro tennista iberico, Pablo Carreno Busta, il numero 19 del seeding, che è pronto a dare battaglia in questo incontro che vale l’accesso ai quarti.

Berrettini punta a raggiungere per la prima volta in carriera i quarti dell'Australian Open, dove troverà il vincente del match tra Kecmanovic e Monfils. Carreno Busta sarà sicuramente un avversario da non sottovalutare per il suo tennis poco appariscente ma molto solido.

Il nostro numero 1, però, è galvanizzato dopo il successo contro Carlos Alcaraz e i bookmakers lo danno per favorito per il passaggio del turno.

Australian Open, Berrettini-Carreno Busta: orario tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Pablo Carreno Busta, valevole l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open, è in programma oggi, domenica 23 gennaio. Il match è il secondo è in programma sulla Rod Laver Arena.