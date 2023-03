Matteo Berrettini, a Phoenix un'altra giornataccia: perde contro il numero 132 al mondo

Un'altra giornata amara per Matteo Berrettini. Il campione romano è stato eliminato oggi, sabato 18 marzo, nei quarti di finale del Challenger Phoenix 2023 dal russo Alexander Shevchenko, numero 132 al mondo.

Berrettini, testa di serie numero 1, è stato battuto in 3 set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Dopo un primo set iniziato in salita con il break subito al settimo gioco, l'azzurro era riuscito a pareggiare i conti nella seconda frazione. L'equilibrio iniziale viene spezzato, però, nel quarto gioco con l'avversario che si porta sul 3-1 per poi chiudere il match sul 6-3.

Arriva così un'altra sconfitta dopo l'eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro il giapponese Taro Daniel, un altro giocatore fuori dai primi 100. La speranza è che il primo giocatore italiano a giocare in finale a Wimbledon riesca al più presto a ritrovarsi. Il prossimo impegno, il Masters 1000 a Miami, è in programma già la prossima settimana.Berrettini deve invertire al più presto i risultati, per risalire nella classifica Atp.