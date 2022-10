Berrettini-Daniel oggi, Atp Napoli 2022: dove vederla in diretta tv

Giornata importante per Matteo Berrettini all'Atp 250 di Napoli. Oggi, venerdì 21 ottobre, affronterà il giapponese Taro Daniel, per conquistare un posto in semifinale e per raccogliere punti importanti nella corsa per la qualificazione alle Atp Finals a Torino.

Berrettini-Taro Daniel, Atp Napoli: dove vederla in tv e in streaming

Berrettini ieri, 20 ottobre, si è preso una rivinciata importante, battendo autorevolmente Roberto Carballes Baena che giusto una settimana fa l'aveva eliminato a sorpresa, concretizzando una rimonta, all'Atp 250 di Firenze. Oggi, venerdì 21 ottobre, affronterà nei quarti dell'Atp di Napoli Taro Daniel. Il match tra il campione romano e il tennista nipponico è il secondo nel programmadi oggi che inizierà alle ore 11.00 con la sfida degli ottavi tra Fognini e Carreno Busta che era stata sospesa sul 3-0 in favore del tennista spagnolo. Non inizierà prima delle ore 11.45.

Sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sarà disponibile anche sul sito di Supertennis e sull'app Supertennix (gratis per i tesserati FIT).