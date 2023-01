Australian Open 2023, Berrettini perde al super tie-break con Murray: l'Happy Slam finisce al primo turno

Matteo Berrettini lascia l'Australian Open al primo turno, sconfitto dall'ex numero 1 Andy Murray. La battaglia tra i due, che regala emozioni soprattutto nel finale, dura quasi 5 ore. Al campione romano resta un grande rimpianto, quella di aver sprecato al quinto set il match-point che avrebbe coronato la sua rimonta dopo i due set di svantaggio accusati in avvio.

Murray conquista il passaggio al secondo turno, dove affronterà il vincente tra Fognini e Kokkinakis, dopo essersi mostrato complessivamente più lucido, sia nell'approccio alla partita che nella sua fase decisiva. L'ex numero 1 al mondo vince i primi due set con il punteggio di 6-3, 6-3, ma Berrettini reagisce nel terzo parziale, dove trova il break sul 3-2 e chiude 6-4 e riapre la partita vincendo il quarto set dopo un combattutissimo tie-break.

L’ultimo set è un vero e proprio thriller. La sfida è combattuta e in perfetta parità, Berrettini allunga sul 5-4 e arriva ad avere il match-point. Il suo rovescio in avanzamento, finito a rete, genera ancora più di un rimpianto. Nel super tie-break Murray porta a casa la sfida, andando subito in vantaggio per 5-0 e chiudendola sul 10-6. Per Berrettini l’Happy Slam è già finito, avanza Andy Murray, cinque volte finalista agli Australian Open.