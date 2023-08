Berrettini, un'altra sconfitta che fa male: subito fuori a Cincinnati contro Auger-Aliassime

Un'altra delusione per Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 14 agosto, il romano è stato sconfitto al primo turno dell'Atp Masters 1000 a Cincinnati dal numero 14 del mondo Auger-Aliassime. Matteo ha perso dopo 2 ore e 25 minuti di gioco con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.

Un vero peccato visto che aveva vinto il primo set, dopo 51' di gioco, trovando il break al quinto gioco e annullando due palle break al nono gioco. Nel secondo, però, il servizio, uno dei suoi colpi migliori, è calato e Aliassime ha vinto autorevolmente con due break di vantaggio. Anche l'ultimo set è stato meritatamente vinto dal canadese che si è portato sul 5-2 e ha poi chiuso 6-3.

Berrettini in vista dello US Open si aspettava altre risposte a Cincinnati. Ora la speranza è che riesca a migliorare la sua condizione in queste 2 settimane che mancano all'ultimo Slam dell'anno. A Flushing Meadows, New York, sarebbe bello rivedere il vero Matteo.