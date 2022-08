Berrettini sconfitto a Montreal al primo turno, niente sfida con Sinner negli ottavi

Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini. Il campione romano è stato eliminato oggi, martedì 9 agosto, al primo turno del Masters 1000 di Montreal contro Carreno Busta. Una sconfitta netta per 6-3, 6-2 "Non ho mai giocato qui - aveva detto Matteo - non è un esordio facile contro Pablo Carreno".

Nell'unico precedente Berrettini si era imposto contro lo spagnolo in tre set negli ottavi degli Australian Open dello scorso gennaio. Deciviso l'ottavo gioco del primo set con cui Carreno allunga portandosi sul 5-3.

Il match dura soltanto un'ora e un quarto con Carreno Busta che chiude l'incontro dopo aver allungato sul 4-2. Non ci sarà quindi il tanto atteso derby d'Italia con Jannik Sinner che si sarebbe potuto disputare negli ottavi.

Prosegue, intanto, l'avventura di Fabio Fognini che dopo essersi qualificato al tabellone principale scende oggi in campo alle ore 21.30 contro Holger Rune, n.26 Atp. Domani, in orario e contro un avversario attualmente da definire, Jannik Sinner farà il suo esordio nei sedicesimi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montreal.