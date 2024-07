Matteo Berrettini, grande vittoria contro Tsitsipas sulla terra rossa: vola in finale all'Atp Gstaad

Matteo Berrettini è in finale all'Atp Gstaad. Oggi, sabato 20 luglio, il romano sorride soddisfatto al termine della semifinale vinta in 2 set in un'ora e 47 minuti di gioco con il punteggio di 7-6 (6), 7-5 contro il greco Stefanos Tsitsipas. L'ellenico, numero 12 al mondo, era il favorito per trionfare nel torneo elvetico. Il romano lo ha battuto sul rosso la superficie preferita dal suo avversario.

Berrettini questa settimana a Gstaad ha mostrato un tennis davvero convincente e ha battuto agevolmente Cachin, Galan e Auger-Aliassime, senza lasciare nemmeno un set. Anche Tsitsi, che non stava attraversando un periodo di grandi risultati, aveva superato autorevolmente Medjedovic e Fognini.

Berrettini contro Tsitsipas ha vinto una sfida equilibrata e combattuta.

Nel primo set ha avuto la meglio al tie-break, nel secondo è riuscito a trovare il break nel momento decisivo rompendo la parità quando sembrava essere nell'aria un altro spareggio.

Matteo Berrettini ha vinto 15 partite su 20 in questa stagione, ha giocato alla pari con Sinner a Wimbledon e questa settimana ha battuto Auger-Aliassime e Tsitsipas.

Domani, domenica 20 luglio, in finale Berrettini, tornato 'The Hammer', alle ore 11.30 (diretta su Sky Sport Tennis, streaming Now) è pronto a giocarsi contro Halys, il francese proveniente dalle qualificazioni, la possibilità di vincere il suo nono titolo Atp.