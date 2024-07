Berrettini-Galan, Atp Gstaad 2024: dove vederla in diretta

Matteo Berrettini torna in campo oggi, giovedì 18 luglio, per giocare gli ottavi di finale dell'Atp Gstaad 2024 contro il colombiano Daniel Elahi Galan.

Il romano ha iniziato il suo torneo sulla terra rossa della località elvetica battendo l'argentino Pedro Cachin in 2 set con il punteggio di 6-4, 7-6.

Nessun precedente tra Berrettini e Galan, ma l'azzurro, a caccia di continuità di risultati, parte favorito vista la forma mostrata nelle ultime settimane.

Berrettini-Galan, Atp Gstaad 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Matteo Berrettini e Daniel Elahi Galan è il terzo nel programma dell'Atp Gstaad 2024 che inizia alle ore 10:30, si giocherà non prima delle 15 alla Roy Emerson Arena.

Berrettini-Galan è trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.