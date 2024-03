Berrettini-Gaston, Challenger Phoenix 2024: dove vederla in diretta tv

Giornata importante per Matteo Berrettini. Mercoledì 13 marzo, non prima di mezzanotte, è in programma all'Atp Challenger 175 di Phoenix 2024 il match contro il francese Hugo Gaston con cui farà il suo ritorno in campo dopo sei mesi di stop per l'infortunio alla caviglia.

Sarà un incontro molto importante per capire le condizioni dell'azzurro dopo il lungo periodo di lontananza dai campi di gioco dove deve affrontare un avversario di talento contro cui non ha mai giocato prima in carriera.

Berrettini-Gaston, Challenger Phoenix 2024: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Matteo Berrettini e Hugo Gaston, valido per i sedicesimi di finale del Challenger Phoenix 2024, si gioca mercoledì 13 marzo non prima di mezzanotte e andrà in onda in chiaro su Supertennis e in diretta streaming per gli abbonati su SuperTennix (gratis per tesserati FITP).