Berrettini-Giron, Atp Halle: a che ora e dove vederla in diretta

Secondo turno oggi, giovedì 20 giugno, per Matteo Berrettini all'Atp di Halle. Il romano, che la scorsa settimana è arrivato in finale sull'erba di Stoccarda, ha iniziato questo 500 con una bella vittoria sull'americano Alex Michelsen con cui ha vinto in 2 set con il punteggio di 7-6(5) 6-2.

Il suo avversario odierno è Marcos Giron che al primo turno ha avuto la meglio sul più quotato Rublev.

Berrettini-Giron, Atp Halle: l'orario e dove vederla in tv

Berrettini-Giron, secondo turno dell'Atp 500 di Halle, che vale un posto nei quarti si gioca oggi, giovedì 20 giugno, come terzo match dalle ore 12.

I giocatori scenderanno in campo non prima delle 14:40 e l'incontro sarà trasmesso da Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.

