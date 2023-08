Berrettini-Humbert oggi, Us Open 2023: dove vederla in diretta 

Inizia l'avventura di Matteo Berrettini agli Us Open 2023. Oggi, martedì 29 agosto, il campione romano sfida Ugo Humbert al primo turno dell'ultimo Slam dell'anno. Sarà un'occasione per riscattare i recenti risultati deludenti in Canada, a Toronto, dove si è arreso nel derby con Sinner e soprattutto a Cincinnati, dove è stato sconfitto al primo turno contro Auger-Aliassime. Berrettini era reduce da un buon torneo a Wimbledon dove si erano visti finalmente progressi in una stagione deludente e condizionata dagli infortuni.

Gli Us Open, torneo che gli ha regalato grandi soddisfazioni in carriera, sono quindi particolarmente importanti in un finale di stagione che lo vedrà poi impegnato con l'Italia in Coppa Davis. Berrettini si trova ad affrontare un rivale contro cui ha già vinto nei 2 precedenti incontri.

Berrettini-Humbert, Us Open 2023: orario e dove vederlo in tv

L'incontro del primo turno degli Us Open 2023, tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert, si disputa sul campo 5, si disputerà alle 17 e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terreste, in streaming su supertennis.tv e sull'app SuperTennix (gratis per abbonati FITP).