Australian Open, Berrettini batte Nakashima: "Grazie Imodium"

Curioso episodio all'Australian Open di tennis. Matteo Berrettini nel suo match d'esordio ha dovuto lottare contro due avversari. Il primo era il suo avversario in campo, lo statunitense Brandon Nakashima.

L’altro rivale di giornata è stato il dolori allo stomaco che ha condizionato il rendimento di Berrettini per l’intera durata dell’incontro.

Il nostro numero 1, numero 7 al mondo, aveva perso il primo set per 6-4, ma poi in tre ore e 10 minuti ha coronato la rimonta imponendosi per 3 set a 1. (4-6, 6-2, 7-6, 6-3).

Al termine del match ha voluto ringraziare il medicinale che l’ha aiutato a superare il momento di difficoltà. “Grazie Imodium” ha scritto Berrettini sulla telecamera, dimostrandosi campione anche di simpatia.