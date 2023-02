Due Berrettini nel tabellone principale: ad Acapulco per la prima volta c'è anche il fratello Jacopo

Sono due i Berrettini nel tabellone principale dell'Atp 500 di Acapulco. Matteo, infatti, ha festeggiato per primo la grande impresa del fratello minore, Jacopo, classe 1998, che si è guadagnato l'accesso al tabellone principale dopo aver battuto il francese Blancaneaux, numero 155 al mondo e Luciano Darderi, numero 141 Atp.

Fu proprio Jacopo a convincere Matteo da bambini a giocare a tennis, preferendolo al judo. Ora il minore dei Berrettini affronterà al primo turno il tedesco Oscar Otte.

Matteo, invece, torna finalmente in campo dopo lo stop post-eliminazione contro Murray lo scorso 17 gennaio agli Australian Open. Il suo avversario sarà lo slovacco Molcan, che non ha mai incontrato in carriera. I Berrettini giocheranno i rispettivi incontri nella notte italiana tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo.