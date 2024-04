Atp Montecarlo 2024, Berrettini-Keckmanovic: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Un'altra giornata importante attende Matteo Berrettini. Oggi, martedì 9 aprile, il romano, che domenica 6 ha trionfato all'Atp 250 di Marrakech, rompendo finalmente un digiuno di 2 anni per conquistare il suo ottavo titolo Atp, debutta nel 1000 sulla terra rossa del Principato di Montecarlo.

Il suo avversario al primo turno è Miomir Kecmanovic che l'ha sconfitto nell'unico precedente, a marzo 2022, in 3 set nei sedicesimi del Masters 1000 di Indian Wells con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 6-4.

Grazie al successo nel torneo in Marocco Berrettini, che ha ritrovato gioco e fiducia, si è portato in 84esima posizione nel ranking Atp. Chi avrà la meglio in questo incontro affronterà il vincente della sfida tra a Grigor Dimitrov (n. 9) e Valentin Vacherot (n. 141).

Berrettini-Kecmanovic, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro tra Matteo Berrettini e Miomir Keckmanovic, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, si gioca martedì 9 aprile, non prima delle 12.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.