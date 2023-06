Berrettini, il ritorno sull'erba a Stoccarda è da lacrime: Sonego lo elimina al primo turno

Non è sicuramente il ritorno che si aspettava e che tutti attendevano da lui. Matteo Berrettini oggi, lunedì 12 giugno, a Stoccarda, sull'erba è stato eliminato al primo turno da Lorenzo Sonego con un netto 6-1, 6-2.

Il romano, che per l'infortunio agli addominali ha saltato 2 mesi rinunciando agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros, è riuscito a raccogliere soltanto 3 giochi, uscendo dal campo decisamente amareggiato, non riuscendo a nascondere le lacrime di delusione per questa eliminazione nel torneo che proprio un anno fa aveva vinto, prima di conquistare un altro titolo sull'erba del Queen's. Il pubblico l'ha applaudito, cercando così di rincuorare il giocatore che per due anni ha vinto questo prestigioso appuntamento.

Questa sconfitta fa suonare l'allarme visto i prossimi importantissimi impegni. Berrettini, che nel 2021 era stato il primo italiano finalista in 144 anni di Wimbledon era stato poi costretto a saltare la scorsa edizione, a cui si presentava tra i maggiori favoriti, per il Covid. In vista dei Champioships il match giocato oggi è il peggiore dei segnali.

"Non sono felice per la prestazione di un rivale che è anche il mio miglior amico sul circuito. Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo.Io ho giocato il mio miglior tennis, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall’altra parte della rete c’era un amico", ha detto Sonego al termine, riassumendo così la speranza di tutti, che Matteo Berrettini possa tornare presto ad essere il giocatore che tutti abbiamo ammirato.