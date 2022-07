Berrettini-Martinez oggi, Atp Gstaad: dove vederla in tv e in diretta

Matteo Berrettini scende in campo oggi, venerdì 22 luglio, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Gstaad. Il campione romano, che ieri negli ottavi ha avuto la meglio in 2 set su Richard Gasquet, affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 della classifica Atp, che negli ottavi ha battuto lo svedese Elias Ymer.

Atp 250 Gstaad, Berrettini-Martinez: dove vederla in tv e in diretta

Matteo Berrettini è rientrato finalmente sul circuito dopo la positività al Covid che l'ha costretto a rinunciare a Wimbledon, il più prestigioso degli Slam a cui arrivava dopo i recenti trionfi sull'erba a Stoccarda e al Queen's.

La sua seconda parte di stagione, che ha come obiettivi principali lo US Open, in programma da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre (qui trovate il calendario completo della stagione 2022) e la qualificazione alle Atp Finals a Torino, in programma dal 14 al 21 novembre, è ripartita sulla terra rossa di Gstaad, torneo di cui ha bellissimi ricordi, dato che lì colse la prima vittoria da professionista nel 2018.

L'incontro Berrettini-Martinez, quarto di finale dell'Atp 250 di Gstaad, si giocherà alla Roy Emerson Arena e inizierà alle ore 12.00. Gli appassionati di tennis potranno seguire il match il match in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennisTV e diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennix.